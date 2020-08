Meer onderzoek naar ontuchtzaak Haagse stiefvader

De zon­dag-hoofdklas­se is gewaar­schuwd, TAC'90 komt eraan: 'Top 8 gaat ons lukken'

18:19 Is het eeuwige geluk van de jongens op of lacht Vrouwe Fortuna ook dit seizoen TAC'90 breeduit toe? Het laatste lijkt het meest waarschijnlijke, want de Hagenaars gaan bewijzen dat ze een aanwinst voor de hoofdklasse zijn. Het oefenduel met Leonidas was alvast een voorbode.