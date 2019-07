Meer onderzoek nodig naar ontploffing in mogelijke cocaïnewasserij Stieltjesstraat, rechtszaak uitgesteld

Feliz S. dacht vanmorgen dat hij, acht maanden nadat het is gebeurd, terecht zou staan voor een ontploffing in zijn huis. Die werd mogelijk veroorzaakt door een cocaïnewasserij. Maar de rechtszaak is nu met een aantal maanden uitgesteld omdat de rechtbank wil dat het OM meer onderzoek doet.

Bewoners van een flat aan de Haagse Stieltjesstraat schrokken zich een ongeluk toen er een explosie was in een woning op de 10de etage, op 2 november vorig jaar. Ze zagen vervolgens Feliz S. (45) uit de woning rennen. In het huis werd later 150 gram cocaïne gevonden.

De officier van justitie zelf vond het dossier wel rijp genoeg om de zaak tegen Feliz S. te beginnen. De rechters plaatsten echter vraagtekens bij de manier waarop het onderzoek is gedaan. Met name over de oorzaak van de brand is nog geen uitsluitsel. ,,De rechtbank heeft er behoefte aan dat het rapport van de brandweer boven water komt, als dat er is”, aldus de rechter. In een aanvullend rapport staat dat de brand mogelijk ‘een vloeistofbrand’ was, maar ook een technische oorzaak kan niet worden uitgesloten. ,,Ook wil de rechtbank nader onderzoek naar de dna-sporen die zijn aangetroffen in de woning.”

Verwonding

En dus wordt de zaak voor enkele maanden uitgesteld, om het gevraagde onderzoek voor zover mogelijk alsnog uit te voeren. Dit tot ontsteltenis van S. zelf. Die legde zijn hoofd in zijn handen en zuchtte diep. ,,Ongelofelijk. Ik had gedacht dat het hier afgelopen zou zijn. Ik zit al 8,5 maanden vast met een verwonding. Ik moet geopereerd worden aan mijn hand”, zei hij, verwijzend naar de brandwonden op zijn hand.



Zijn advocaat vroeg de rechters daarom om haar cliënt voorlopig vrij te laten. Niet alleen vanwege die medische ingreep, maar ook omdat hij zijn gezin in het buitenland moet onderhouden en omdat volgens haar niet uit het dossier blijkt dat S. betrokken is bij de ontploffing en de gevonden drugs. Maar de rechters besloten om S. vast te houden tot de volgende zitting.

