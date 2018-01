Meer overlast van vuurwerk in de regio

Na Rotterdam is Den Haag de stad waar de meeste klachten vandaan kwamen. De meeste gingen over geluidsoverlast door harde knallen, voornamelijk buiten de toegestane tijden. Maar er waren ook veel klachten over vernielingen en gevaarlijke situaties. In Den Haag kwamen er in totaal 1435 meldingen binnen, in Delft 203, in Westland 305 en in Zoetermeer 465.



De toename van het aantal klachten zou volgens de Haagse GroenLinks-fractieleider Arjen Kapteijns te verklaren zijn doordat de verkoop dit jaar een dag eerder was dan vorig jaar. ,,Je ziet dat vanaf de eerste verkoopdag ook het aantal klachten toeneemt.''



GroenLinks pleit ervoor vuurwerk alleen door professionals af te laten steken.