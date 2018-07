Meer parkeerplekken in centrum Leidschendam dankzij garage

Bewoners en ondernemers in het centrum van Leidschendam hebben de lokale politiek keihard aan hun verkiezingsbeloften gehouden. Er komen meer openbare parkeerplekken in hun centrum. Misschien zelfs in de vorm van een openbare parkeergarage, mits de gemeenteraad daar begin volgend jaar een paar miljoen voor wil uittrekken. Met de toezeggingen is de bouw van woningen en bedrijfsruimte aan het Molenpad in het Leidschendamse centrum 'gered'. Er zijn al woningen voor verkocht, maar als de gemeenteraad zou hebben gedaan wat de omwonenden wilden - het bouwplan aanpassen zodat het minder parkeerdruk zou opleveren - had de bouw lang vertraagd kunnen worden.

Verkiezingsbeloften

De druk die de wijkvereniging en ondernemers op de politiek hebben gelegd is nu groot. Na de gemeenteraadsverkiezingen houden bewoners van Leidschendam hun gekozen vertegenwoordigers aan de beloften voor meer aandacht voor hun gebied. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar de parkeerdruk, maar naar de enorme verkeersdruk in het algemeen. Daarmee is ook de door het vorige gemeentebestuur afgelegde derde brug over de Vliet weer in beeld. Niet dat die brug er per se gaat komen, zei wethouder Astrid van Eekelen (VVD) direct na het coalitieakkoord, maar de nieuwe coalitie is bereid er nog eens naar te kijken. Waarbij aangetekend dat zo'n brug ook miljoenen gaat kosten en volgens de experts de files in het Damcentrum van Leidschendam en bij de Sluis onvoldoende gaat oplossen.



Het dilemma dat de gemeenteraad deze week had voor het geven van een definitieve vergunning voor de bouw aan het Molenpad is op het laatste moment weggenomen door wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie/SGP). Hij kwam met een brief aan de gemeenteraad waarin hij vergaande stappen aankondigt voor de aanpak van het vervallen van parkeerplaatsen door de nieuwbouw én de al langer spelende parkeerproblemen. Naast snelle maatregelen komt er een heus Masterplan voor het gebied.



