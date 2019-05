Meer soa's bij oudere mannen: is prep de oorzaak?

In 2017 werd bij minder dan 15 procent van de mannen die zich lieten testen, een van de vijf vaakst voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen gevonden. Vorig jaar was dat percentage bijna 22 procent.



Een oorzaak hiervoor is niet meteen duidelijk. Mogelijk heeft het er volgens een woordvoerder mee te maken dat sinds een paar jaar veel wat oudere homo's het geneesmiddel prep gebruiken. Dat beschermt tegen de overdracht van het hiv-virus, ook als mensen zonder condoom vrijen. Het middel beschermt niet tegen andere geslachtsziekten, zoals chlamydia, gonorroe of syfilis.



Vorig jaar is aan de oudere mannen die prep gebruiken geen extra voorlichting gegeven.



