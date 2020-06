Meer strandbezoekers, dus meer lifeguards nodig, maar van veiligheidsregio of reddingsbrigade?

VIDEO Moeder en zoon die in elkaar werden geslagen opgelucht dat belagers zijn opgepakt: 'Het sloopt je’

12:07 De twee mannen die Nancy en Wesley van Oijen op Moederdag in elkaar sloegen, zijn deze week opgepakt en moeten zich voor de rechter verantwoorden. Het onbegrip bij hun slachtoffers is nog altijd groot. ,,Waarom doe je zoiets, waar is het misgegaan?”