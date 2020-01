Meer Tesla’s op de weg: Den Haag verdubbelt aantal laadpalen

Dader op de vlucht na steekpar­tij op Melis Stokelaan

8:30 Op de hoek van de Dreef met de Melis Stokelaan is vanochtend rond 06.30 uur iemand neergestoken. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader en praat nu met getuigen.