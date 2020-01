Meer woningen verkocht in Den Haag; aanbod betaalbare huizen fors minder

Het aanbod van bestaande woningen is overigens fors teruggevallen in Den Haag. In de eerste helft van 2019 nam dit aanbod nog gestaag toe, maar in december is het aantal woningbezitters dat hun huis te koop zette flink teruggelopen. Deze afname, in combinatie met de verkooppiek, heeft ertoe geleid dat het bestaande aanbod terug is op het niveau van het begin van het vorige jaar. Maar liefst een op de vier aangeboden huizen is een nieuwbouwwoning. Deze nieuwbouw vangt een deel van de terugval in het bestaande bouw aanbod op.