Meerdere aanhoudingen na mishandeling op Hobbemaplein

Bewoners centrum Leidschen­dam klaar met verkeers­druk­te: ‘Na twee maanden was ons plafond zwart’

Gehoorbescherming is een must en er is zo veel uitstoot dat je plafond zwart wordt: bewoners en ondernemers van het centrum van Leidschendam zijn klaar met de verkeersdrukte. ‘Dit kan toch niet gezond zijn?’