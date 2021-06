Meerdere aanhoudingen op de Marktweg na winst Oranje

column Weet u wat volgens mij democratie is? Goed gecamou­fleer­de domheid

6:15 Toen ik vertrekkend burgemeester Piet IJssels, van Gorinchem, vroeg wat volgens hem democratie was, aarzelde hij geen moment. ‘Democratie is: de mensen zoveel mogelijk met rust laten’. Dan concludeer ik dat wij in dit land en zeker in deze stad niet in een democratie leven. We worden niet met rust gelaten: wij worden stelselmatig gestoord.