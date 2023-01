Meerdere auto's in vlammen op in Den Haag

Rond half twee vannacht kwam de eerste melding, aan de New Yorksingel in Wateringse Veld. Daar zijn twee geparkeerde auto's volledig afgebrand. Twee auto's die ernaast geparkeerd stonden, raakten zwaar beschadigd. Alle vier de voertuigen zullen waarschijnlijk als total loss beschouwd moeten worden.

Bij de vlammenzee kwam veel rook vrij, dat zich in de richting van nabijgelegen huizen trok. De brandweer heeft in deze woningen gecontroleerd of er mogelijk koolmonoxide aanwezig was. Hiervan was echter geen sprake.