Meerdere autobranden in Den Haag en Rijswijk

Rond vijf uur moest de brandweer wederom uitrukken, ditmaal voor een aanhangwagen op een parkeerplaats aan de Daal en Bergselaan in Den Haag die in brand stond. De bak van de aanhangwagen was gevuld met tuinafval zoals takken en bladeren.



Op de van Gijnstraat in Rijswijk is niet veel later een geparkeerde auto volledig in vlammen op gegaan. De auto stond geparkeerd op een industrieterrein tussen andere voertuigen. De brandweer is ter plaatse gekomen maar kon het voertuig niet redden.