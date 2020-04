Meerdere autobranden in Den Haag en Voorburg: Vlammen slaan uit Mercedes

Column Met Pasen is normaliter alleen Jezus het haasje, maar nu wij ook

6:15 De Matthäus Passion is een slaapverwekkend muziekstuk over het lijden van Jezus, althans, als je het op tv ziet. In een concertzaal is het, behalve dat, ook nog een ware beproeving om ‘m uit te zitten. Dat zal de bedoeling zijn geweest van de componist: gedwongen in je stoel hangen als Jezus aan het kruis.