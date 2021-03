Meerdere gewonden bij aanrijding in Leidschendam, weg afgesloten

De diversi­teit in het zwembad in Nieuwegein is groter dan in de binnenstad van Amsterdam

9 maart In een serie verhalen in aanloop naar de verkiezingen kijkt Josse de Voogd als geograaf naar de Randstad. Dat is niet één gebied, wat vaak wordt beweerd. Het is een enorm gebied met grote verschillen. We kijken vaak naar de twee uitersten: de grote stad en het platteland. Maar Nederland is vooral een land van middelgroot - en juist dáár worden verkiezingen beslist. Vandaag in deel 5 van de serie: Woonerfwereld, toonbeeld van diversiteit.