Meerdere gewonden bij botsing tussen bedrijfsbussen op Troelstrakade

In een van de busjes zaten meerdere mensen, in totaal zijn er zes personen nagekeken door ambulancemedewerkers. Alleen de bestuurder van het zwarte busje wilde verder geen hulp.



Beide voertuigen liepen flinke schade op bij het ongeval. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.



De Troelstrakade in Den Haag is tijdelijk voor onderzoek afgesloten richting de Erasmusweg.



