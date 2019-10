Meerdere gewonden bij chaotische ‘feestelijke’ opening Mediamarkt Leidschendam

Een grote menigte van bezoekers probeerde nog voor openingstijd naar binnen te dringen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn tientallen mensen in de verdrukking gekomen. Hierbij raakten enkelen van hen gewond. Hulpverleners zijn aanwezig om deze mensen te behandelen. De winkel zou om 09.30 uur vandaag openen, maar tientallen mensen wisten rond 09.00 uur het gebouw binnen te gaan. Politie en winkelpersoneel moesten de opdringende menigte de winkel uitwerken. Op beelden is te zien hoe zij de orde proberen te herstellen.

Gratis oordopjes

De opening van de Mediamarkt in The Mall of the Netherlands, de vijftigste vestiging van het bedrijf, moest een feestelijk spektakel te worden. De Mediamarkt belooft spectaculaire kortingen de komende vier dagen in Leidschendam. De eerste honderd bezoekers kregen gratis bluetooth-oordopjes ter waarde van 115 euro.