Meerdere gewonden door zwavelzuur bij Hotel Des Indes: ‘Geen gevaar meer voor omgeving’

Volgens de brandweer is er bij het bijvullen van chemicaliën voor het zwembad zwavelzuur gelekt. Hierbij zijn zeven personen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn naar het Westeinde gebracht en vijf mensen zijn op locatie door ambulancepersoneel geholpen.



Het hele hotel is ontruimd, volgens de eigenaar van het hotel gaat de kwestie nog uren duren. De betrokkenen worden opgevangen in de Holiday Inn. Daar is ook een ambulance aanwezig om anderen te controleren. Hotel was vrij leeg, maar vanavond zouden 88 van de 92 kamers bezet zijn.



De brandweer is met speciale pakken in het pand aanwezig en zal het ventileren. ,,De situatie is nu onder controle en beperkt tot de kelder van het hotel. Voor de omgeving is er geen gevaar.”