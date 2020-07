Meerdere honden onwel na eten van vermoedelijk junkenpoep in Scheveningse Bosjes

Meerdere honden zijn in de afgelopen week onwel geworden, nadat zij in de Scheveningse Bosjes in Den Haag hadden gelopen. Dat bevestigt de politie, na een oproep van Dierenkliniek Scheveningen op Facebook. De dieren zijn vermoedelijk vergiftigd door het eten van junkenpoep.

De eerste ‘patiënt’ van de dierenkliniek kwam afgelopen vrijdag binnen. Het was duidelijk dat de hond vergiftigd was, vertelt dierenarts Daphne van Laar. ,,Maar waarmee wisten we toen nog niet.” Het dier was kauwend uit de bosjes gekomen en kort daarop niet lekker geworden.

De symptomen? ,,Hij was heel sloom, had hele grote pupillen en was niet in staat om zelf fatsoenlijk op de benen te staan.” Het dier werd vervolgens doorgestuurd naar het specialistisch centrum in Rijswijk. ,,Dit soort honden moeten vaak goed gemonitord worden, zodat de verschijnselen niet erger worden. Met bijvoorbeeld vocht via een infuus worden de stoffen die zijn opgenomen door het eten van junkenpoep verdund.”

Junkenpoep

Dat de honden zo ziek werden door junkenpoep is een vermoeden, maar komt vaker voor. ,,Dit zien we eigenlijk elk jaar wel een keer. Als er meerdere honden zijn die deze verschijnselen hebben en op dezelfde plek hebben gewandeld, moet er wel iets in die bosjes hebben gelegen.”

In totaal weet Van Laar van acht gevallen in een dag of vijf tijd. De laatste twee dagen zijn er bij haar geen honden meer binnengebracht. ,,Onze oproep is op Facebook veel gedeeld, het kan dat mensen nu voorzichtig zijn. Maar het kan overal gebeuren, niet alleen in de Scheveningse Bosjes”, aldus Van Laar.

Bij politie Scheveningen zijn ook meerdere meldingen binnengekomen, laat een politiewoordvoerster desgevraagd weten. ,,Uit voorzorg is het in ieder geval verstandig als bewoners voorzichtig zijn wanneer zij hun hond uitlaten in het gebied.” Ook worden baasjes geadviseerd alert te zijn als hun hond ergens van wil eten.