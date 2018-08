Meerdere inbrekers op heterdaad betrapt

Politieagenten konden dit weekend meerdere inbrekers tijdens de daad in de kraag vatten. In de Duke Ellingtonstraat in Den Haag, op de Thorbeckelaan in Den Haag en op de Brilduikerhof in Delft werden dieven gestopt door de politie.

De eerste inbreker werd op vrijdagavond in Delft gearresteerd. De politie kreeg rond 21.00 uur een melding over een mogelijke inbraak in een woning aan het Brilduikerhof. Toen agenten bij de woning aan kwamen sloeg één persoon op de vlucht. Tijdens zijn vluchtpoging gooide hij een schroevendraaier weg. Hij werd na een korte achtervolging aangehouden. Het gaat om een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Duke Ellingtonstraat

Een uur later was het raak in de Duke Ellingtonstraat in Den Haag. Twee mannen uit Den Haag van 43 en 45 jaar oud konden als verdachten van de inbraak worden aangehouden. In de buurt van de inbraak werd inbrekerswerktuig aangetroffen.

Thorbeckelaan

In een bedrijfspand aan de Thorbeckelaan werd vannacht ook een inbreker aangehouden. Een getuige zag een man met spullen weglopen bij het pand.Op basis van het signalement kon op de Dedemsvaartweg een 36-jarige Hagenaar in zijn auto worden aangehouden. In het voertuig van de man werd inbrekerswerktuig aangetroffen.