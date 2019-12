Meerdere malen geschoten vanuit rijdende auto op grens Rijswijk, dader spoorloos

Haagse zanger Tim Akkerman is niet meer ‘The Boss’ maar ‘Bond’ in nieuwe theater­tour

30 december Nadat Tim Akkerman stad en land is afgegaan met liedjes van Bruce Springsteen gooit de Haagse rocker het in 2020 over een andere boeg. Samen met Dorona Alberti (Gare du Nord) en het Metropole Orkest komt hij met een programma onder de titel: The Music from James Bond.