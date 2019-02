Meerdere mensen gewond bij woningbrand Ligusterstraat

Beter voor Rijswijk mag formeren na vertrek VVD uit college

4 februari De politieke reuring was vandaag direct voelbaar in Rijswijk. Coen Sleddering, fractievoorzitter van de VVD en aanstichter van de politieke crisis, had de verklaring dat zijn partij uit het college stapt vanwege te rappe besluiten over klimaatmaatregelen, nog maar net verzonden of het gesteggel over wie opnieuw mag ‘formeren’ was begonnen.