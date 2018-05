Meerdere personen onwel bij massaal dodengebed voor slachtoffer brand

Video Coffee­shops in Delft onder vuur genomen

10:43 De bewoners van de Peperstraat in Delft werden vanochtend wederom opgeschrikt door luide knallen. Weer is er geschoten op coffeeshop The Future, maar deze keer is ook coffeeshop The Game, om de hoek in de Breestraat, doelwit geweest van schutters. Daar is mogelijk een explosief gebruikt. De zaken zouden worden afgeperst door Rotterdamse motorbendes.