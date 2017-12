Meerdere personen onwel in restaurant Leidschendam

De hulpdiensten werden rond kwart voor twee gealarmeerd dat er een persoon onwel was geworden in restaurant Fratelli. Medewerkers van de ambulance merkten ter plekke dat diverse andere gasten ook onwel waren geworden. Meerdere ambulances werden uit voorzorg naar het restaurant gestuurd om de gasten naar het ziekenhuis te vervoeren. De restaurantbezoekers vertoonden klachten variërend van hoofdpijn tot een beroerd gevoel. Volgens een woordvoerster van de brandweer kon iedereen wel zelf in de ambulance stappen.

De brandweer constateerde bij metingen dat er sprake was van een verhoogde concentratie koolmonoxide in de lucht. De oorzaak is vermoedelijk een defect apparaat in het restaurant. Het restaurant is vervolgens snel ontruimd. Wie een kerstdiner heeft geboekt in het restaurant in de historische kern van Leidschendam hoeft niet te wanhopen. ,,De zaak is gelucht en inmiddels vrijgegeven. Het kerstdiner gaat door." meldt de eigenaar.