Meerdere personen overvallen pakketbezorger Treubstraat

Om hoe veel verdachten het gaat, kan de politie nog niet met zekerheid zeggen. Wel is duidelijk dat de verdachten het op de pakketten van de bezorger had voorzien. Enkele van die dozen zijn meegenomen. Ze vluchtten in een auto weg na de overval.

Of de bezorger gewond is geraakt bij het incident, is ook nog niet bekend. De politie doet onderzoek in de buurt om meer te weten te komen over de overval.