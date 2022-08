Meerdere politie-invallen in onderzoek naar drugshandel

De politie had de woningen op de korrel nadat de recherche de afgelopen vier maanden onderzoek hebben gedaan. Donderdagmorgen werd de verdachte in zijn woning aan de Meppelweg aangehouden door het arrestatieteam. Daarna vonden doorzoekingen plaats in drie woningen aan de Meppelweg, de Nunspeetlaan en de Dr. H.E. Geldererf en in twee opslagboxen op de Kerketuinenweg en Dirk Verheulweg in Waddinxveen.