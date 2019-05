Meerdere ramen van Haagse ijssalon bij Paul Krugerlaan gesprongen na harde knal

Column Veel mensen denken niet meer na, ze denken áchterna

6:16 Dit is de enige gelegenheid die wij als kiezers krijgen om ons rechtstreeks uit te spreken over Europa. Er zijn ruwweg twee uitersten te verwachten in de komende jaren: of we vallen (verder) uiteen of we herpakken ons en stoten op in de vaart der volkeren.