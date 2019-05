Meerdere schoten gelost op de Rozenburgstraat, verdachten rijden op scooter weg

Een getuige zag gisteren rond acht uur ’s avonds twee mannen op een scooter over de Rozenburgstraat rijden. Terwijl ze daar reden, schoot de bijrijder met een vuurwapen in de richting van de Zusterstraat. De scooter reed vervolgens door in de richting van de Monstersestraat. Naar de verdachten wordt nog gezocht.

Wraakactie in 2016

De plaats waar vanavond is geschoten is opmerkelijk. In juni 2016 vond op dezelfde plek ook een schietpartij plaats, waarbij iemand gewond raakte. Het slachtoffer, een 24-jarige Haagse vrouw, werd verwond toen een man op korte afstand in haar been schoot. De ex-verloofde van het slachtoffer zou vanuit Turkije opdracht hebben gegeven voor de wraakactie. In deze zaak werden meerdere mannen veroordeeld tot jarenlange celstraffen.