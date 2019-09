Meerdere schoten gelost op Erasmusweg; 28-jarige verdachte aangehouden

Video & updateOp de Erasmusweg in Den Haag zijn gisteravond meerdere schoten gelost. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een 28-jarige man uit Capelle aan den IJssel is inmiddels aangehouden. Hij wordt ervan verdacht sporen te hebben willen wegmaken. De vermoedelijke schutter zou zijn weggerend en wordt nog gezocht.

De schoten werden even na 19.00 uur gehoord ter hoogte van de Betje Wolffstraat. Bij de politie kwamen direct veel meldingen binnen. Agenten troffen ter plaatse meerdere kogelhulzen aan, zo'n vijftien in totaal.

Omwonenden beschrijven het geluid van het schieten als het geluid van een automatisch wapen, meldt calamiteitensite District8. Ook de aangetroffen hulzen zouden duiden op een zwaar kaliber.

De recherche heeft inmiddels met getuigen gesproken en zij spreken van een schutter die is weggerend in de richting van De Lannoystraat. De vermoedelijke schutter is nog niet aangehouden.

De Erasmusweg was gisteravond vanwege politieonderzoek enkele uren afgesloten ter hoogte van de Loevensteinlaan en de Betje Wolffstraat. Een bestelbus die in de middenberm geparkeerd stond, is door de politie meegenomen voor onderzoek. Het is onbekend of de aangehouden man iets met de bestelbus te maken heeft.

Onduidelijk is ook wat de aanleiding voor het schietincident is geweest. De politie is nog steeds op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord gehoord.

