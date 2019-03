Meerdere vernielingen na afgelasten van kermis in Rijswijk

Straks geen rookwaar meer te koop bij Lidl

10:15 Rokers kunnen voor sigaretten niet meer terecht bij de Lidl aan de Griegstraat in Delft. De pas geopende winkel verkoopt geen tabakswaren meer. De supermarkt wil in 2022 dat geen enkel filiaal in Nederland nog sigaretten of ander rookwaar verkoopt.