'Meest klantonvriendelijke winkel' Spui Records houdt ermee op

4 jaar cel geëist voor doodschudden baby

7 september Voor het doodschudden van zijn baby is vandaag tegen een 27-jarige Hagenaar in hoger beroep vier jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, geëist. H. zou in 2012 zijn nog geen vier maanden oude dochtertje zodanig hebben geschud dat zij twee dagen later overleed aan meerdere zware letsels.