‘Meest trieste geval van afval bijplaatsen’

Weggeefwinkel

Maar de beer was volgens Van de Laar veel beter op zijn plek geweest in een kringloop- of weggeefwinkel. ‘Had de beer ook fijn gevonden’, suggereert Van de Laar. Troep rond vuilcontainers en illegale bijplaatsingen zijn ook in Den Haag en Leidschendam-Voorburg een groot probleem. In Den Haag hebben toezichthouders dit jaar 4797 mensen ‘aangeschreven’ voor het laten slingeren van papier, huisvuilzakken of grofvuil. Van hen hebben er 1411 in bezwaar gemaakt, waarvan er 292 gedeeltelijk of geheel in het gelijk zijn gesteld, laat de gemeente weten. Er wordt nadrukkelijk niet gesproken van een boete. ,,Het gaat om ‘kosten verhaal’", zegt een gemeentewoordvoerder. ,,De veroorzaker krijgt de rekening voor het opruimen van zijn afval.”

Vulgraadsensoren

In reactie op de suggestie van bewoners dat de containers vaak vol zitten en vaker geleegd moeten worden, verwijst de gemeente Den Haag naar de zogenoemde vulgraadsensoren die onder meer in de papiercontainers zitten. De sensor stuurt meerdere keren door hoe vol de bak is. ,,Het systeem is ingericht op het legen van de container vóórdat deze helemaal gevuld is. Voor sommige containers is dat dagelijks of zelfs twee keer per dag. Voor andere één keer per maand of langer.” Ook zijn er controles op ‘verstopping’ door te grote stukken karton. Dat beleid wordt in Den Haag niet veranderd.



