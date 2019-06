Meeste bewoners van woongebouw aan Zuidwal weer thuis

De bewoners die weer naar huis terugkeerden namen gisteren de schade op en kwamen bij van een doorwaakte nacht. ,,We zijn tot zes uur opgevangen in de moskee'', vertelt de buurvrouw.

Zij woont direct naast de woning waar de brand was uitgebroken. De uitslaande vlammen vernietigde ook haar balkon. ,,Maar dat is niet erg. We zijn er nog, niemand is gewond geraakt'', zegt ze.

Rond half een werd ze wakker van lawaai. In eerste instantie zag ze alleen mensen op straat, maar toen ze naar boven liep, werd haar snel duidelijk dat er brand was. ,,Ik zag ineens een brandweerwagen. Het raam stond open en ik hoorde en zag het vuur.''

Pizza

Ze raakte 'een beetje in paniek', vertelt ze. ,,Gelukkig kwam mijn zoon er net aan. Hij was net weggegaan om een Turkse pizza te halen. In die tien minuten brak de brand uit en mocht hij niet meer terug. Hij riep nog 'mijn moeder is daar', maar dat haalde niets uit. Toen een politieman even niet keek is hij langs het lint geglipt.''