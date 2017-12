Meeste klachten vuurwerkoverlast van heel het land uit Den Haag

In totaal zijn er meer dan 15.000 klachten uit heel het land binnengekomen bij het meldpunt, waaronder meer dan 500 klachten uit Den Haag. De meeste klachten gaan over extreem harde knallen van vuurwerkbommen. Veel mensen durven hun huis niet uit, maar ook huisdieren ervaren last. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties.



Volgens Arjen Kapteijns, de fractievoorzitter van de Haagse GroenLinks, ‘heeft de politie niet genoeg capaciteit om echt op te treden’. Hij baseert deze uitspraak op de vele klachten die binnenkwamen over het gebrek aan handhaving in de stad. De partij somt enkele klachten op: ‘De politie is in geen velden of wegen te bekennen’, ‘van enig politie-ingrijpen is niets te merken’ en ‘de politie bellen heeft geen zin’.