‘Meester absurd realisme’ Jean Thomassen: Wie denkt dat Van Gogh goed is, kent niks van schilderkunst

Iemand zei ooit dat deze man nog eens een grote kunstenaar zou worden, vertelt Martin Reitsma, organisator van de boekpresentatie in Kasteel Oud Wassenaar. ,,Dat is aardig uitgekomen." Hij heeft het over Jean Thomassen, de zelfbenoemde meester van het absurd realisme. Deze week presenteerde Thomassen een boek over zijn leven, waarop zijn eigen naam boven de titel 1900 en gisteren staat.



,,Ik ben geen Bourgondiër", zegt hij, terwijl hij met een glas champagne in de hand op een leren fauteuil in het Wassenaarse kasteel leunt. ,,Ik neem ook nooit vakantie en nodig ook nooit mensen uit. Het enige waar ik mee bezig ben is schilderen, dag en nacht.”



Zijn boek weegt meer dan een kilo, de dikke pagina's glimmen en vertellen elk detail over Thomassens leven. Zijn onstuimige verleden en gekke vriendinnen die gillend wegrenden uit het Haagse spookhuis aan de Koningin Emmakade, waar hij toentertijd woonde. Die tijd, eind twintigste eeuw, in Den Haag was een ongelukkige, vertelt hij. ,,Alles in de kunst moest abstract, niemand begreep mijn schilderijen."