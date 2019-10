Meester Ed was een onderwijzer van oude stempel en onmisbaar bij VELO

Ed van Nieuwkerk (9 juli 1933-24 september 2019) werd geboren in het gezin van een sigarenboer aan de Beeklaan in Den Haag. Hij was de jongste, kon goed leren maar had daar niet altijd zin in. Ed haalde zijn middelbare schooldiploma aan het jongensinternaat in Oudenbosch en ging vervolgens naar de kweekschool. Alleen het vervullen van zijn dienstplicht stond nog een carrière als onderwijzer in de weg.