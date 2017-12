Meesterkok Savelberg ontvangt Michelinster in Bangkok

De chef-kok opende in 2014 zijn nieuwste Savelberg-restaurant in het gerenommeerde Oriental Residence Hotel in het centrum van Bangkok, nadat hij zijn befaamde restaurant Vreugd & Rust in Voorburg had verkocht. Hiermee ging zijn droom om een restaurant in Bangkok te openen in vervulling. Hij reist nog regelmatig terug naar Den Haag voor zijn kinderen en vrouw Diana.



De Haagse topkok toonde zich vanuit Bangkok enorm in zijn nopjes dat hij ook in Azïe weer een Michelinster heeft verdiend. ,,Ik ben met deze onderscheiding heel blij,” aldus Savelberg die inmiddels wordt bedolven onder vele tientallen reacties van collega’s en van gasten daar en in Nederland.