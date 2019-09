Meesterlijk design komt weer terug bij de Hofvijver

Update Zesvoudig moordenaar Koetsier­tje krijgt toch geen gratie

15:57 Cevdet Yilmaz, de man in 1983 zes mensen doodschoot in café ’t Koetsiertje in Delft, krijgt toch geen gratie. Dat zegt zijn advocaat Romke Wybenga, die de beslissing vanmiddag binnen kreeg. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt de afwijzing die minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft genomen.