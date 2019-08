Meesterschilder Rooie Ruud doet minstens dertig jaar met zijn kwasten: ‘Dit soort vakwerk sterft uit’

Rooie Ruud (70), die officieel Ruud van de Sluis heet maar niemand noemt hem zo, is een meesterschilder. Dat zie je meteen. Voorbijgangers blijven spontaan staan om naar zijn werk te kijken of roepen in het voorbijgaan naar de steiger waar Ruud op staat ,,Ik kan m’n haar erin kammen!’’’ De monumentale groene staldeuren in de Haagse Vleerstraat zijn inderdaad als een spiegel. De donkergroene verf zit er dik en vol maar ook strak en glad op. ,,Dit zie je nergens meer’’, zegt voorbijganger Paay die om de hoek blijkt te wonen en, al 35 jaar, een eigen schildersbedrijf heeft. ,,Dit soort vakwerk sterft uit. Het duurt te lang en is te kostbaar’’, zegt hij terwijl hij staat te watertanden bij de staldeuren van Ruud.



,,Ik leerde nog schilderen in het leerlingstelsel’’, zegt Ruud die vroeger rood was, maar tegenwoordig wat valer is. ,,In Friesland. Daar zat ik in een internaat. Waarschijnlijk omdat ik lastig was. Je kreeg er een opleiding om je geld te kunnen verdienen. Meneer Tijema vond dat ik kon tekenen en zorgde dat ik het schildersvak in ging. Hij wilde me houden en stelde voor dat ik zijn winkel in Oosterwolde overnam, maar ik wilde terug naar Den Haag waar ik als leerling mocht beginnen bij de gebroeders Van der Loo (ome Jo, Siem en Koos) in de Pippelingstraat. Ik leerde houten, marmeren, stopverf maken, m’n kwasten onderhouden en van alles dat ze nu niet meer leren’’, zegt Ruud terwijl hij z’n kwasten met zorg rechtop in een blik hangt.