Meeuw in problemen blijkt grote jan-van-gent

Op het Scheveningse strand aangekomen bleek het een heel karwei om de jan-van-gent uit het water te krijgen. De volwassen vogel, van zo'n meter groot en daarmee de grootste vogel van de Noordzee, liep zenuwachtig heen en weer in het water en was niet meer in staat om te vliegen. ,,We konden hem een beetje naar voren krijgen. Met omstanders ben ik toen achter hem gaan lopen, in het water, en zo konden we hem de zee uit lokken'', zo schetst Rutger van de dierenambulance de situatie. ,,Toen de vogel op het strand aankwam, kon ik hem met handschoenen vastpakken.''



Het bleek dat de jan-van-gent een vleugelbreuk had. Slecht nieuws, want om die te verzorgen is lastig. Bij vogelopvang De Wulp hebben medewerkers daarom besloten hem uit zijn lijden te verlossen.