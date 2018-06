Meeuwen: de eigenzinnige forenzen van Den Haag

Ze zorgen geregeld voor overlast: de meeuwen in Den Haag. Om de dieren beter te leren kennen en misschien zelfs wat begrip te kweken, neemt de Haagse stadsecoloog Martin van den Hoorn je via zijn blog mee in de leefwereld van de dieren: 'Maak kennis met onze eigenzinnige forenzen!'

En eigenzinnig, dat zijn ze. Je hoeft maar een broodje te halen in de stad, of het gevaar ligt al op de loer. ,,Pas je wel op dat de meeuwen er niet met je broodje vandoor gaan?'', zo luidt de waarschuwing van de verkopers steevast. Ook bij de Hema in het centrum weten ze er volgens Van den Hoorn alles van. ,,Daar is een paartje dat zich heeft gespecialiseerd in de welbekende rookworst. Zodra een argeloze bezoeker met de lekkernij naar buiten komt, leidt Bonnie hem af, waarna Clyde er met de worst vandoor gaat.''

Maar wat doen die vogels, beter bekend als zeemeeuwen, eigenlijk in de stad? De stadsecoloog legt het haarfijn uit. Daarvoor is het volgens hem wel nodig om eerst een veelgehoorde misvatting de wereld uit te helpen, want die zeemeeuw, die bestaat volgens hem helemaal niet. Hij legt uit dat met Haagse zeemeeuwen op de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw gedoeld wordt. ,,Deze twee soorten zijn eenvoudig uit elkaar te houden. De zilvermeeuw heeft lichtgrijze vleugels en roze poten. De kleine mantelmeeuw heeft donkergrijze vleugels en gele poten.''

In Den Haag komen twee ondersoorten van de kleine mantelmeeuw voor: vogels met wat lichtere vleugels en vogels met wat donkerdere vleugels. ,,De jongen van beide soorten zien er heel anders uit. Ze zijn de eerste jaren bruin gevlekt, maar gaan elk jaar meer op de volwassen vogels lijken.''

Voedsel

Dan terug naar de vraag wat de vogels te zoeken hebben in de stad, waarop het antwoord simpelweg 'eten' is. ,,Meeuwen eten van alles en kunnen in de natuur prima hun kostje opscharrelen'', aldus Van den Hoorn. Maar in de natuur zijn volgens hem steeds minder plekken voor de dieren waar zij voedsel kunnen vinden. ,,Van oudsher waren meeuwen altijd te vinden op vuilnisbelten en in de buurt van vissersboten die hun bijvangst overboord gooiden. Omdat vuilnisbelten tegenwoordig afgedekt zijn en de bijvangst aan wal wordt gebracht, zijn in de natuur steeds minder plekken voor de vogels om voedsel te zoeken.'' Ze zijn hierdoor op zoek gegaan naar alternatieve voedselbronnen en hebben geleerd dat het vinden van eten veel makkelijker is in de buurt van mensen. ,,Bij vuilnisbakken, vuilniszakken, bij friettenten en bij viskramen bijvoorbeeld.''

Den Haag blijkt hiervoor een perfecte locatie te zijn. ,,De stad is een favoriet voedselgebied voor meeuwen uit de grote meeuwenkolonies van Rotterdam'', legt Van den Hoorn uit. Hoewel de dieren vroeger vooral in het duingebied broedden, zijn zij vanwege het gevaar van roofzuchtige vossen uitgeweken naar stedelijkere gebieden. De gebouwen die hier staan zijn in de ogen van meeuwen net rotspartijen. 's Zomers trekken de dieren volgens de ecoloog dagelijks met duizenden tegelijk tussen Rotterdam en Den Haag, als ware forenzen. ,,Ze weten precies wanneer en hoe laat in welke wijk het vuilnis wordt buitengezet of opgehaald, waar de favoriete eendenvoer- en barbecue plekken zijn en welke vis- en frietkramen de meest argeloze bezoekers hebben.'' Ze trekken er met name tussen juni en augustus op uit, wanneer hun jongen gevoed moeten worden.

Het ringen van de dieren zorgde ervoor dat de gemeente Den Haag nu zoveel informatie heeft over de dieren en hun reisgedrag. Maar feit blijft dat de vogels voor veel overlast zorgen. Om dit zoveel mogelijk binnen de perken te houden, adviseert Van den Hoorn om ervoor te zorgen dat de vogels geen voedsel kunnen vinden. ,,Voer de dieren niet, biedt vuilnis aan in meeuwbestendige zakken, sluit containers helemaal af en ruim alles na het barbecueën goed op'', is zijn advies.

