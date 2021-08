Meeuweneieren insmeren om overlast tegen te gaan? ‘Moeten vooral leren leven met brutale meeuwen’

column Column Mario van der Ende | Trainers stellen zonder gêne dat zij de Rembrandts van het voetbal zijn

10:16 Mario van der Ende schrijft over de aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach. Volgens de oud-topscheidsrechter is het best vreemd dat Van Gaal als enige Nederlandse trainer voor die functie geschikt is. ,,De laatste decennia behaalden tientallen trainers het hoogste diploma.”