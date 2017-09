Mega-fietsenstalling gaat pas in het najaar van 2018 open

Hans Kraay Jr. opent Only for Men in Voorburg: We gaan land bestormen

12:55 In Voorburg is kledingzaak Only For Men geopend. In het voormalige pand van The Village, onder station Voorburg, bevindt het vijftiende en tevens grootste filiaal van de winkelketen. Hans Kraay jr. boegbeeld van Only For Men opende de herenmodewinkel. 'Het is hier nóg exclusiever dan ergens anders in het land', verzekert de voetbalpresentator.