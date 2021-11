Megafraude op stadhuis: ambtenaar moet gemeente 1,8 miljoen euro terugbetalen

golfbrekers Gymdocent Wilma helpt leerlingen weer wennen aan met elkaar in de klas zitten

De docenten van ONC Clauslaan merkten dat de coronapandemie ook bij hun leerlingen, kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, zijn sporen heeft nagelaten. ,,Ze vonden het bijvoorbeeld heel moeilijk om weer met elkaar in de klas te zitten en weer samen met de docent te zijn. Ze konden minder van elkaar hebben en gesprekken aangaan vonden ze best lastig.” Wij spraken Wilma de Jong over de kwestie voor de rubriek Golfbrekers.

