Megalaboratorium in Rijswijk geopend: dagelijks analyse van 55.000 testen

Fake ‘te huur’-bor­den duiken massaal op bij kroegen: ‘Met de huidige steun gaan we het niet redden’

17:30 In Rotterdam worden massaal café's te huur gezet. Posters op de ramen melden in vette letters dat het binnenkort over is. De boodschap komt van Horecamakelaardij Koolmees, Wiebes en Hoekstra. De kleine lettertjes zorgen voor een kleine nuance. ‘Zonder aanvullende steun’ is het straks einde verhaal.