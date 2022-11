Megaoperatie Den Haag Zuidwest kent nog flinke risico’s

De woningen in Dreven, Zichten en Gaarden worden gesloopt om plaats te maken voor meer, nieuwe woningen. Al in 2018 wordt duidelijk dat er in Den Haag Zuidwest iets moet gebeuren. De uiteindelijke conclusie: het predicaat ‘beschermd stadsgezicht’ vervalt, 2000 woningen zullen wijken en er komen er 5500 voor terug.

De Haagse politiek had echter haar twijfels bij de manier waarop dit voor tienduizenden Hagenaars ingrijpende besluit was genomen en het tempo waarin het uitgevoerd moet gaan worden. Daarom werd onderzoek ingesteld waaruit blijkt dat er nog flinke risico’s aan kleven.

Aanbesteding

Onderzoekers komen tot de conclusie dat de steun die gemeente verleent wel degelijk als staatssteun kan worden gezien. Een oordeel vanuit Brussel kan in het slechtste geval meer dan twee jaar op zich laten wachten. Ook is het maar de vraag of de samenwerking die de gemeente met wooncorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans aangaat, juridisch wel dicht getimmerd is. Volgens de onderzoekers bestaat de kans dat het project via een aanbesteding moet lopen.

Een ander onderzoek richtte zich op de informatievoorziening vanuit de wethouders naar de gemeenteraad. Daarover zeggen de onderzoekers dat de ‘handelswijze van het college op punten twijfelachtig is’, verwijzend naar onder meer de Welstandscommissie die zich negatief uitliet over het opheffen van het beschermd stadsgezicht-predicaat. De gemeenteraad had hier meerdere malen naar gevraagd bij de verantwoordelijk wethouder. Die hield het feit dat er toen al een negatief preadvies lag, achter.

Robert Barker, voorzitter van de onderzoekscommissie, zegt in een reactie: ,,De conclusies liegen er niet om. Uit de onderzoeken blijkt dat de gemeenteraad beter geïnformeerd moet worden en dat niet alle risico’s in kaart zijn gebracht.” Naast de aanbestedingsprocedure en staatssteundiscussie, zien de onderzoekers dat ook de financiële risico’s te rooskleurig zijn ingeschat. ,,Daarom zijn de aanbevelingen dat de informatieplicht door het college actiever moet worden ingevuld en op een aantal risicopunten is meer informatie nodig.”



Woningen leeggehaald

Politieke partijen willen dat er nu eerst meer duidelijkheid komt, voordat er nieuwe besluiten worden genomen. Dat terwijl de eerste stappen al zijn gezet. ,,De eerste woningen zijn al leeggehaald, er is zelfs geen tijdelijke bewoning”, zegt SP-raadslid Lesley Arp. ,,Struiken zijn al uit de grond getrokken. Ze zijn heel voortvarend bezig.”

Deze week staat juist ook het plan voor de straten Steenzicht en Ruimzicht op de politieke agenda. ,,Dat willen ze er doorheen jassen. Dat vind ik onverstandig, maar lijkt nog steeds te gaan gebeuren. De wethouder zei vorige week dat er geen sprake zal zijn van staatssteun, een extern bureau zegt nu dat dat wel zo zal zijn. Ik ben benieuwd wat we onszelf op de hals halen als we niet gaan kijken hoe we de risico’s kunnen beperken.”

Tunnelvisie

Ook Jan Willem van den Bos, van de Partij voor de Dieren, maakt zich zorgen over de snelheid die er achter het woningbouwproject wordt gezet en de risico’s ervan. ,,Het lijkt een soort tunnelvisie om zo snel mogelijk door te gaan met het project.” Een van de redenen om de vaart erin te houden, is de 20 miljoen euro subsidie van het Rijk. ,,Een voorwaarde was dat in september 2023 de bouw van de eerste woning gestart moet zijn”, zegt Van Den Bos. ,,Maar op de website van het ministerie van Binnenlands Zaken staat dat het bespreekbaar is om zo’n datum te verschuiven.”

Als het aan Van den Bos ligt wordt het rapport komende donderdag meegenomen als de gemeenteraad over het bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht praat. ,,Ik hoop dat de wethouder daar zelf ook genoeg aanleiding voor ziet, ook gegeven de recente stikstofuitspraak.”

Richard de Mos van Hart voor Den Haag schrijft in een reactie dat hij een motie van wantrouwen nog even op zak houdt, maar hij steekt niet onder stoelen of banken dat er wat hem betreft wel consequenties aan de bevindingen verbonden zouden moeten zijn. De partij wil bovendien dat notulen van collegevergaderingen, conceptstukken en de bespreking van de welstandscommissie naar de raad gestuurd worden.

Het college bestudeert de onderzoeken nog en komt later met een reactie.

