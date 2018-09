Megaproces tegen oplichter 'mooie Bram'

De lijst met aanklachten is inmiddels gegroeid tot zo’n 14 feiten, gepleegd in de periode van 2013 tot 2015. Bram van der V. (55) zou zich bij slachtoffers als onder meer een welgesteld zakenman hebben voorgedaan en slaagde erin hun vertrouwen te winnen. Zo kreeg hij luxe auto’s mee om die te verkopen of in te ruilen. Maar de eigenaren zagen niets terug. Iemand zou hem 65.000 euro hebben gegeven voor aankoop van een vakantiehuis in Drenthe. Volgens het OM is ‘mooie Bram’ ook schuldig aan valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.

Omvangrijk dossier

Het dossier is inmiddels zo omvangrijk, dat er geen doorkomen meer aan is, klaagde de verdediging dinsdag bij een regiezitting over de zaak. De officier van justitie zal mogelijk een soort inhoudsopgave maken, zodat er meer overzicht komt. In het onderzoek zijn ook mensen in Spanje en Duitsland gehoord. Zo zou Bram van der V. met een vals Duits rijbewijs hebben gereden. De verdachte had daar een verklaring voor: hij werkte voor de binnenlandse veiligheidsdienst onder de naam Valentino Grimaldi en stond zo ook ingeschreven in de stad Aken. ,,Zet mij niet als een crimineel neer”, zegt hij in de rechtbank.



De verdediging mag nog een paar getuigen horen. Bij de oplichting is er een medeverdachte, een vrouw uit Rijswijk. Zij zou van 2009 tot 2015 hebben meegewerkt bij het witwassen. Deze vrouw was niet bij de zitting, omdat ze de ontmoeting met ‘mooie Bram’ liever uit de weg wil gaan, aldus de advocate. Het proces gaat in 2019 verder.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!