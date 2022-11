Megastores plat voor tweeduizend woningen en jongen gooit vuurwerk tussen spelende kinderen

De Megastores in Den Haag gaan plat en er worden tweeduizend woningen voor teruggebouwd. Verder heeft een jongen van vermoedelijk 14 jaar deze week tot twee keer toe zwaar illegaal vuurwerk tussen spelende kinderen op een schoolplein in Voorburg gegooid. En Aleksander (7) zit al maanden thuis en is niet meer welkom op school. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Werkgevers moedeloos: aantal vacatures verdubbeld, maar werkzoekenden zijn er nauwelijks

Voor veel werkgevers is het vinden van geschikt personeel een enorm probleem. Het ziet er echter niet naar uit dat de krapte op de arbeidsmarkt snel zal veranderen. Uit de laatste cijfers blijkt namelijk dat het aantal vacatures alsmaar groter wordt, terwijl het aantal werkzoekenden enorm is afgenomen. ,,Ik krijg wekelijks twee drie berichten van bedrijven die me een baan aanbieden.’’

Onverklaarbare chromosoomafwijking van Luc (10) houdt gezin in zijn greep

Door zijn onverklaarbare chromosoomafwijking kan Luc (10) weinig horen, niets zien en niet lopen of praten. Als het leven in een sleur dreigt te raken is de familie Swanenberg-Van Doorn daarom juist in haar nopjes. ,,Saai is goed, sleur is top.”

Zwaaiend met hakmes stormden gemaskerde tieners winkel binnen: personeel kreeg schrik van hun leven

Vier jonge, gewelddadige overvallers hebben medewerkers van een telefoonwinkel in Den Haag de schrik van hun leven gegeven. Op klaarlichte dag kwamen twee tieners, een 22-jarige Hagenaar en een andere verdachte de winkel binnengestormd met grote messen en een breekhamer. Tegen drie van de vier verdachten is vandaag tot tien maanden jeugddetentie geëist.

Chris (91) rijdt nog steeds in zijn slee en duikt met broer Piet (89) twee keer per week de garage in

Of een 91-jarige een Amerikaan kan rijden én onderhouden is eigenlijk geen vraag voor mensen die Chris de Zwart kennen. Natúúrlijk kan dat. Met een vriend en zijn broer Piet, ook al 89, duikt hij twee keer in de week zijn garage in om zijn collectie Fords – waarvan de Fairlane misschien wel de mooiste is - te onderhouden.

Megastores plat voor tweeduizend woningen met daktuinen en binnenpleintjes

De Megastores in Den Haag worden gesloopt. Dat was al bekend. Maar wat vastgoedontwikkelaar COD er voor terug wil bouwen, daarvoor is nu ook een plan.

32 mortierbommen en 231 Cobra6-bommen gevonden bij inval in kelderbox en kruipruimte

Bij een inval in een kelderbox in de Schilderswijk in Den Haag heeft de politie 79 kilo aan onder meer mortierbommen, nitraatbommen en cobra-6 vuurwerk gevonden. ,,Als dat was ontploft, dan was er weinig meer van de huizen overgebleven.”

Marco dreigde te ontsporen zonder vader, maar werkt zichzelf uit de put en vond toen ook nog de liefde

Heel Nederland zag in 1980 hoe brutaal, maar ook hoe hartverwarmend, het Haagse pikkie was, toen de documentaire ‘Marco wil iets met z’n handen doen’ werd uitgezonden. Maar er ging een lange weg aan vooraf. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Marco Nieuwenhuizen (4 april 1968 – 17 oktober 2022).

Spelersgroep ADO na groepsgesprek unaniem: Giovanni Franken moet assistent van Dirk Kuyt worden

De spelersgroep van ADO Den Haag wil Giovanni Franken als assistent-trainer bij het eerste elftal. Dit kwam naar voren uit een groepsgesprek dat vanmiddag, mét Dirk Kuyt, op het trainingscomplex van de Haagse club plaatsvond.

Jongen gooit zwaar vuurwerk tussen honderd spelende kinderen op schoolplein

Een jongen van vermoedelijk 14 jaar heeft deze week tot twee keer toe zwaar illegaal vuurwerk tussen spelende kinderen op een schoolplein in Voorburg gegooid. Eén keer was dit tijdens de pauze, toen er meer dan honderd kinderen aanwezig waren. De verdachte tiener is gevlucht na de incidenten en wordt nog altijd gezocht. ,,Veel leerlingen zijn erg geschrokken.”

Aleksander (7) zit al maanden thuis en is niet meer welkom op school

‘Ik ben een idioot.’ Soms, uit het niets, klinken deze woorden uit de mond van Aleksander (7). Al vijf maanden kan hij niet naar school, niemand weet hoe lang hij nog moet thuis blijven. ,,Hij denkt nu dat hij helemaal niks kan. Zo mag geen enkel kind zich voelen.”

