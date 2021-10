Meisje (18) en jongen (20) met vuurwapen aangehouden in Den Haag

Politie valt Haagse woning binnen na melding vuurwapen, man en vrouw direct opgepakt

6 oktober Een man en een vrouw zijn vanmiddag aangehouden in een woning aan de Hofwijckstraat in Den Haag. De politie viel de woning binnen nadat er een melding was binnengekomen over een vuurwapen. ,,Er werd een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt aangetroffen.”