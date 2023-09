Meisje (8) met geestelijke beperking sinds maandagochtend vermist

indebuurt.nl Mysterie: Is het Oh, Oh, Den Haag of O, o, Den Haag?

Elke Hagenaar en Hagenees kent natuurlijk het lijflied van onze stad: O, o, Den Haag. Het lied uit 1982 is nog steeds een hit en de tekst duikt regelmatig op als print op t-shirts of andere Haagse souvenirs. Maar schrijf je nou O, o of Oh, oh? Wij zoeken het uit.