Meisje ernstig gewond na val klimtoestel Verhulstplein

Nieuwe rechters aangewezen in 'minder min­der'-pro­ces Wilders

11:48 Het gerechtshof in Den Haag heeft drie nieuwe rechters aangewezen in het hoger beroep van de 'minder Marokkanen'-zaak tegen Geert Wilders. De vorige raadsheren werden in mei door Wilders gewraakt. Ze hadden volgens hem de schijn van partijdigheid gewekt, wat door de wrakingskamer werd erkend.